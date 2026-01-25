Восьми россиянам грозит депортация из Чили за катание на гидроциклах в парке

25 января 2026, 13:24

Фото: Istock/benjaminjk

Восемь россиян могут столкнуться с депортацией из Чили из-за тура на гидроциклах в Патагонии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, их обвиняют в нарушении природоохранного законодательства.