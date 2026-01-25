Восьми россиянам грозит депортация из Чили за катание на гидроциклах в парке
Восемь россиян могут столкнуться с депортацией из Чили из-за тура на гидроциклах в Патагонии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, их обвиняют в нарушении природоохранного законодательства.
Группа воспользовалась услугами туристической компании, которая организовала поездки на гидроциклах по территории национальных парков. Стоимость подобных недельных туров составляет от 36 тысяч евро.
Местные жители обратили внимание на действия туристов и сообщили в полицию. Закон Чили запрещает использование гидроциклов в заповедных районах Патагонии. Техника может загрязнить чистые реки и ледники, а также потревожить редких животных.
Правоохранительные органы государства ведут расследование. Суд по делу назначен на 4 февраля. Организаторам грозит запрет на работу, а туристам — выдворение из страны. Власти Патагонии усилили контроль за охраняемыми территориями, используя для мониторинга дроны.
