Американец застал 15-летнего сына в постели с мачехой
В США 35-летнюю медсестру из Флориды приговорили к двум годам тюрьмы за совращение 15-летнего пасынка. Об этом сообщает New York Post.
Алексис фон Йейтс из города Окала арестовали в ноябре прошлого года после того, как ее муж застал ее в постели со своим сыном от прошлого брака. По словам подростка, женщина начала приставать к нему вечером, пока отец был на работе, объясняя это сексуальной потребностью.
После ареста мачеха заявила, что пыталась остановить мальчика после того, как они занялись оральным сексом и начали целоваться. Однако сам школьник утверждает, что Йейтс настаивала на том, чтобы он продолжал.
Изначально ее обвиняли в изнасиловании несовершеннолетнего, но она пошла на сделку со следствием и призналась лишь в совращении лица младше 16 лет. В августе Йейтс отказалась оспаривать обвинение. Мать пострадавшего назвала ее педофилкой.
