Американец застал 15-летнего сына в постели с мачехой

18 сентября 2025, 09:40

В США медсестре дали два года тюрьмы за секс с 15-летним пасынком

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В США 35-летнюю медсестру из Флориды приговорили к двум годам тюрьмы за совращение 15-летнего пасынка. Об этом сообщает New York Post.