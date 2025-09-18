Российская семья заразилась смертельно опасной малярией на отдыхе в ЮАР
Российские туристы заразились опасной формой малярии во время отдыха в ЮАР. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Родители с пятилетним ребенком из Москвы отправились на морскую экскурсию «Сансет». На следующий день после поездки они заметили укусы комаров. Через некоторое время у всех членов семьи поднялась температура и появился озноб. Местный врач диагностировал малярию и назначил препарат «Малярон» для лечения и профилактики.
По словам женщины, когда ее муж узнал о заболевании, хотел срочно вернуться в Москву. Однако другие отдыхающие предупредили, что инкубационный период длится до месяца, а в России нет лекарств, которые помогут полностью выздороветь и предотвратить летальный исход.
Медик сообщил семье, что есть повторный риск подхватить тропическую малярию, которая может стать смертельной без своевременной вакцинации. Сейчас у пострадавших наблюдаются остаточные явления.
