В Индии родня изнасиловала женщину ради «исцеления» её мужа

Фото: Istock/Paul Gorvett

В индийском городе Гвалиор братья мужчины многократно насиловали его жену, утверждая, что это поможет исцелить их родственника, проходившего длительное лечение в больнице.



Об этом сообщает Times of India. Инциденты происходили с января по май 2025 года. Злоумышленники угрожали женщине расправой над её грудным ребёнком в случае неповиновения. После избиения мужем потерпевшая была вынуждена бежать в родительский дом.

Полиция возбудила дело о групповом изнасиловании и запугивании. Власти сообщили, что потерпевшей оказывается поддержка, а расследование продолжается.

Данный случай отражает системные проблемы с насилием в отношении женщин в Индии, где ежедневно фиксируют около 10 изнасилований представительниц низших каст.


Елизавета Теодорович

