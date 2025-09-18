В Индии родня изнасиловала женщину ради «исцеления» её мужа
В индийском городе Гвалиор братья мужчины многократно насиловали его жену, утверждая, что это поможет исцелить их родственника, проходившего длительное лечение в больнице.
Об этом сообщает Times of India. Инциденты происходили с января по май 2025 года. Злоумышленники угрожали женщине расправой над её грудным ребёнком в случае неповиновения. После избиения мужем потерпевшая была вынуждена бежать в родительский дом.
Полиция возбудила дело о групповом изнасиловании и запугивании. Власти сообщили, что потерпевшей оказывается поддержка, а расследование продолжается.
Данный случай отражает системные проблемы с насилием в отношении женщин в Индии, где ежедневно фиксируют около 10 изнасилований представительниц низших каст.
