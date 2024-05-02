В Волгограде суд вынес приговор трём мужчинам за убийство продавца приставки

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Волгоградский суд вынес приговор трём мужчинам, ограбившим и застрелившим программиста, который продавал им игровую приставку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Отмечается, что апреле 2021 года тогда ещё 18-летний местный житель приобрёл пистолет Макарова и патроны к нему. Затем он предложил двоим друзьям ограбить продавцов дорогой компьютерной техники, которые размещали объявления о продаже соответствующего товара. В сентябре этого же года они пришли по объявлению в 23-летнему продавцу игровой приставки, который работал программистом. Молодые люди пришли к нему домой, избили и под дулом пистолета вынудили сообщить пароли от банковских карт, после чего застрелили парня. Подростки украли у его телефон, тысячу рублей и наушники. После они сняли с его банковской карты 107 тысяч рублей.
Волгоградский районный суд 2 мая признал злоумышленников виновными в незаконном хранении и ношении оружия, разбое и убийстве по предварительному сговору.
Их приговорили к лишению свободы на сроки 16 лет, 15 лет и 8 лет 6 месяцев. Отбывать наказание молодые люди будут в колонии строгого режима.
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Волгоградский районный суд 2 мая признал злоумышленников виновными в незаконном хранении и ношении оружия, разбое и убийстве по предварительному сговору.
Их приговорили к лишению свободы на сроки 16 лет, 15 лет и 8 лет 6 месяцев. Отбывать наказание молодые люди будут в колонии строгого режима.
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Анастасия Чинкова