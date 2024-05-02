Американка чуть не умерла из-за ношения узких трусов и шортов

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Молодая американка чуть не лишилась жизни из-за слишком узкой одежды. Выбор неудачного белья и шорт приёл к развитию сепсиса. Об этом пишет Газета The Daily Mail.
25-летняя жительница Северной Каролины на свидание надела узкие джинсовые шорты, которые позже чуть не отправили её на тот свет. В тесном наряде американка провела примерно 8 часов. Она испытывала слитный дискомфорт, но все равно терпела.
Когда девушка вернулась домой, то увидела, что нижнее бельё натёрло большой волдырь. Она не стала обращаться к медикам, предположив, что всё заживёт. Но спустя время жительница Штатов почувствовала серьёзное недомогание и всё-таки отправилась в больницу. Там ей диагностировали сепсис и флегмону, состояние было настолько серьёзным, что девушка попала в отделение интенсивной терапии.
Спустя неделю врачи отпустили пациентку домой, но через месяц у неё произошел рецидив. В результате врачи всё же вылечили американку, но этот случай заставил их снова обратиться к молодым модницам, которые, следуя тенденциям в одежде, подвергают своё здоровье большой опасности. Медики призвали носить комфортное бельё из натуральных тканей и одежду своего размера.
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Когда девушка вернулась домой, то увидела, что нижнее бельё натёрло большой волдырь. Она не стала обращаться к медикам, предположив, что всё заживёт. Но спустя время жительница Штатов почувствовала серьёзное недомогание и всё-таки отправилась в больницу. Там ей диагностировали сепсис и флегмону, состояние было настолько серьёзным, что девушка попала в отделение интенсивной терапии.
Спустя неделю врачи отпустили пациентку домой, но через месяц у неё произошел рецидив. В результате врачи всё же вылечили американку, но этот случай заставил их снова обратиться к молодым модницам, которые, следуя тенденциям в одежде, подвергают своё здоровье большой опасности. Медики призвали носить комфортное бельё из натуральных тканей и одежду своего размера.
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Алина Юрчак