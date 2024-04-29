Врач Малиновская рассказала о неочевидных признаках поллиноза

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Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, как может проявляться поллиноз.
Поллиноз – это чрезмерная реакция иммунной системы на пыльцу растений.
Кроме этого, специалист отметила, что симптомами также могут быть одышка, боли в груди, сильная усталость, «туман в голове», звон в ушах, суставная боль и диарея.
Стоит отметить, что для начала лечения поллиноза необходимо выявить аллерген и профильный врач уже сможет подобрать препарат и нужную дозировку, учитывая анамнез пациента и его образ жизни.
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«Проявиться поллиноз может в любом возрасте – как в раннем детстве, так и в зрелые годы. Самые распространенные признаки этой формы аллергии похожи на симптомы простуды. Люди, сталкивающиеся с поллинозом, испытывают серьезное снижение качества жизни. Им нередко сложно выполнять привычные рабочие задачи или школьные задания, у них падает работоспособность, нарушается сон, появляется нетипичная заторможенность и медлительность», — поделилась Ольга Малиновская.
Кроме этого, специалист отметила, что симптомами также могут быть одышка, боли в груди, сильная усталость, «туман в голове», звон в ушах, суставная боль и диарея.
Стоит отметить, что для начала лечения поллиноза необходимо выявить аллерген и профильный врач уже сможет подобрать препарат и нужную дозировку, учитывая анамнез пациента и его образ жизни.
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Мира Полтева