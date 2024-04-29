Врач Дроздова объяснила, как подготовиться к химиотерапии

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врач областного онкодиспансера рассказала, как подготовиться к химиотерапии. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Слушайте, записывайте, задавайте вопросы – нужно уяснить суть лечения, ведь оно будет долгосрочным. Обязательно спросите врача, сколько будет длиться лечение в вашем случае, какой будет периодичность визитов, какие побочные эффекты возможны и каков алгоритм действий при их появлении. Какие именно лекарства или их сочетания необходимы пациенту, врач определяет индивидуально, в зависимости от вида опухоли, ее локализации, степени распространения и общего состояния здоровья. Практически всегда химиотерапия проводится курсами», — отметила завотделения противоопухолевой лекарственной терапии №12 Жанна Дроздова.
Стоит добавить, что для уменьшения побочных действий следует во время курса химиотерапии отказаться от вердных привычек и наладить питьевой режим, а также четко соблюдать врачебные предписания и график лечения.
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Мира Полтева