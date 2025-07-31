Жительница Югры проехала 200 километров для передачи 89 млн рублей мошенникам

31 июля 2025, 14:34

Фото: iStock/blinow61

Полиция задержала курьера мошенников, которые убедили жительницу Югры проехать 200 километров на такси для передачи им практически 89 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.