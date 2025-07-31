Жительница Югры проехала 200 километров для передачи 89 млн рублей мошенникам
Полиция задержала курьера мошенников, которые убедили жительницу Югры проехать 200 километров на такси для передачи им практически 89 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Отмечается, что под предлогом «защиты денежных средств» женщину убедили проехать 200 километров на такси для передачи почти 89 миллионов рублей в руки аферистов. Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Сургуту был задержан житель Новосибирска, который обвиняется в пособничестве мошенникам.
По версии следствия, неизвестный связался по телефону с жительницей Ханты-Мансийского автономного округа, представился сотрудником Почты России и попросил назвать код из СМС-сообщения. После того как женщина продиктовала цифры с ней, по классической схеме, связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, которые попросили перевести деньги на так называемый «безопасный счёт», поскольку мошенники получили доступ к её «Госуслугам».
Аферисты выходили на связь с женщиной в том числе по видеозвонкам, показывая поддельные документы и находясь в форменной одежде на фоне госсимволики. Жительница Югры поверила мошенникам и проехала на такси до Сургута почти 200 км, чтобы передать им деньги.
Первую посылку с 47 миллионами рублей наличными она передала курьеру, представившемуся сотрудником ФСБ. После злоумышленники перешли к манипуляциям и вынудили женщину передать им ещё 42 миллиона рублей. Однако вторую передачу денег пресекли полицейские, задержавшие курьера в аэропорту.
Читайте также: