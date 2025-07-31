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Жительница Югры проехала 200 километров для передачи 89 млн рублей мошенникам

Фото: iStock/blinow61

Полиция задержала курьера мошенников, которые убедили жительницу Югры проехать 200 километров на такси для передачи им практически 89 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.



Отмечается, что под предлогом «защиты денежных средств» женщину убедили проехать 200 километров на такси для передачи почти 89 миллионов рублей в руки аферистов. Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Сургуту был задержан житель Новосибирска, который обвиняется в пособничестве мошенникам.

По версии следствия, неизвестный связался по телефону с жительницей Ханты-Мансийского автономного округа, представился сотрудником Почты России и попросил назвать код из СМС-сообщения. После того как женщина продиктовала цифры с ней, по классической схеме, связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, которые попросили перевести деньги на так называемый «безопасный счёт», поскольку мошенники получили доступ к её «Госуслугам».

Аферисты выходили на связь с женщиной в том числе по видеозвонкам, показывая поддельные документы и находясь в форменной одежде на фоне госсимволики. Жительница Югры поверила мошенникам и проехала на такси до Сургута почти 200 км, чтобы передать им деньги.

Первую посылку с 47 миллионами рублей наличными она передала курьеру, представившемуся сотрудником ФСБ. После злоумышленники перешли к манипуляциям и вынудили женщину передать им ещё 42 миллиона рублей. Однако вторую передачу денег пресекли полицейские, задержавшие курьера в аэропорту.

Анастасия Чинкова

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