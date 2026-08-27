Полиция в США застрелила студента из-за роковой ошибки

27 августа 2026, 12:06

CBS: в США студент постучался не в ту дверь, и его застрелили полицейские

Фото: istockphoto/dominikherz

В Пенсильвании полиция застрелила 22-летнего студента колледжа, который по ошибке постучал в чужой дом. Инцидент произошел в субботу вечером, 22 августа, сообщает телеканал CBS.