Полиция в США застрелила студента из-за роковой ошибки
В Пенсильвании полиция застрелила 22-летнего студента колледжа, который по ошибке постучал в чужой дом. Инцидент произошел в субботу вечером, 22 августа, сообщает телеканал CBS.
По данным СМИ, Гленн Пишер проводил время с друзьями в баре, после чего компания решила переместиться в ближайший дом для продолжения вечеринки. Молодой человек отправился туда один. Его мать, Эрин Пишер, предположила, что сын мог перепутать адрес из-за того, что дом находится в лесистой местности.
Хозяева дома вызвали полицию по номеру 911 и сообщили о попытке взлома. Прибывшие на место правоохранители обнаружили Пишера на заднем дворе. Как отметили в офисе окружного прокурора по округу Монтгомери, в ходе возникшего конфликта в студента выстрелили, и он скончался.
Мать погибшего обвинила полицию в чрезмерном применении силы, заявив, что стражи порядка не использовали электрошокеры или другие средства, а сразу открыли огонь на поражение. Родители молодого человека требуют разъяснений, однако полиция ограничивается заявлениями о том, что расследование продолжается.
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