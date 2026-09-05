Женщина застрелила мужчину после спора о парковочном месте и осталась на свободе
Правоохранительные органы американского округа Бровард (штат Флорида) приняли решение не выдвигать обвинения против Мелиссы Пейн, которая смертельно ранила мужчину в ходе конфликта на парковке гипермаркета. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре.
Инцидент произошёл 30 июня в пригороде Форт-Лодердейл, на атлантическом побережье между Палм-Бич и Майами. По версии следствия, Пейн и 54-летний Барт Дигульельмо не поделили единственное свободное парковочное место. Мужчина припарковался на другом месте, но вернулся к женщине, чтобы высказать претензии.
Свидетели утверждают, что Дигульельмо находился в крайне возбуждённом состоянии, трясся от злости и угрожал «разнести» автомобиль и саму Пейн. Женщина, достав пистолет, неоднократно требовала, чтобы он отошёл. На опубликованных кадрах видно, как она выстрелила мужчине в живот, когда тот приблизился к ней.
В прокуратуре подчеркнули, что Пейн находилась в общественном месте и имела законное право на ношение оружия, не будучи судимой. Согласно законодательству Флориды, открытое ношение оружия разрешается, а право на самооборону считается фундаментальным и защищённым поправкой к конституции о свободном обороте оружия.
Следствие пришло к выводу, что у женщины были достаточные основания опасаться за свою жизнь и здоровье, поэтому применение смертоносной силы признали правомерным. Уголовное дело не возбудят.
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