Женщина застрелила мужчину после спора о парковочном месте и осталась на свободе

05 сентября 2026, 17:07

Во Флориде не станут судить застрелившую мужчину на парковке жительницу США

Фото: istockphoto/ipopba

Правоохранительные органы американского округа Бровард (штат Флорида) приняли решение не выдвигать обвинения против Мелиссы Пейн, которая смертельно ранила мужчину в ходе конфликта на парковке гипермаркета. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре.