Уволенный хирург, спасший ребенка после нападения собаки, возобновит работу

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Хирург Алексей Дикарев, который сообщал об увольнении из медицинского ВУЗа Кубани после проведения уникальной операции, заявил в социальной сети, что продолжит работу в КубГМУ.
12 апреля врач рассказала РИА Новости, что три недели назад оперировал ребенка, который пострадал от нападения собаки в Карачаево-Черкесии. Хирург пришли мальчику откушенные нос, губы и щеки. Как утверждает Дикарев, операция в таком объеме стала первой в мире, оторванный лоскут прижился на 75%, а юный пациент прибывает в стабильном состоянии.
Врач также отметил, что вместо операции можно было трансплантировать лицо другого человека, но для пострадавшего это означало бы пожизненный прием седативных лекарств.
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Врач также отметил, что вместо операции можно было трансплантировать лицо другого человека, но для пострадавшего это означало бы пожизненный прием седативных лекарств.
«Все недоразумения устранены. Претензий к кубанскому мединституту, к ректору — господину (Сергею) Алексеенко у меня нет, как впрочем и не было. Это были итоги недопонимания, связанные с некорректностью подачи информации. Институту желаю успехов, есть предположение, что мы продолжим даже возможно в большем объеме и количестве. Я буду только счастлив и рад», — рассказал Дикарев.Ранее сообщалось, что Доктор Мясников помог потерявшей сознание в аэропорту Дубая туристке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак