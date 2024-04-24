«На глазах у всех»: В США школьник отгрыз учителю большой палец

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
В Штатах ученик откусил своему учителю большой палец, пишет Inside Edition.
По данным издания, полиция не стала раскрывать детали инцидента. Известно, что все случилось в школе в Пенсильвании. На перемене один ребёнок накинулся на учителя и откусил ему большой палец на руке. При этом присутствовало большое количество детей.
Педагогу сразу же вызвали скорую медицинскую помощь. Школа тоже отказалась раскрывать подробности случившегося «из-за возраста ученика».
В полиции подтвердили данные и сообщили, что педагог действительно получил «тяжелую» травму, добавив, что расследование продолжается.
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Педагогу сразу же вызвали скорую медицинскую помощь. Школа тоже отказалась раскрывать подробности случившегося «из-за возраста ученика».
В полиции подтвердили данные и сообщили, что педагог действительно получил «тяжелую» травму, добавив, что расследование продолжается.
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Алёна Самарева