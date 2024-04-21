Россиянка бросила на улице ребенка-инвалида после ссоры с бывшим мужем

Фото: iStock/Miljan Živković
Жительница Краснодара оставила на улице своего ребенка-инвалида и ушла. Об этом пишет «Газета.Ru».
Подруга женщины поделилась в беседе с изданием, что та совершила поступок после ссоры с экс-супругом, с которым встретилась во время прогулки. Сообщается, что отец малышки отказался помогать бывшей жене с оплатой дорогостоящего лечения, поэтому она решила оставить ребенка с ним улице.
В итоге мужчина поступил тем же образом: малышка с особенностями развития осталась на улице без присмотра. После инцидента мать девочки переживала за дочь и начала ее искать. Ребенка нашли в одном из медицинских учреждений, но теперь ее не отдают матери. Женщина не хочет заявлять в правоохранительные органы о поступке бывшего мужа, так как, по ее словам, у него много связей.
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«Он ее высмеивал оскорблял, вывел на сильные эмоции, его новая пассия тоже подстрекала. После всего сказанного она просто сказала ему: «Пусть дочка теперь с тобой побудет», коляску к нему подтолкнула, развернулась и пошла в противоположную сторону», — цитирует «Газета.Ru».
В итоге мужчина поступил тем же образом: малышка с особенностями развития осталась на улице без присмотра. После инцидента мать девочки переживала за дочь и начала ее искать. Ребенка нашли в одном из медицинских учреждений, но теперь ее не отдают матери. Женщина не хочет заявлять в правоохранительные органы о поступке бывшего мужа, так как, по ее словам, у него много связей.
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Екатерина Коршунова