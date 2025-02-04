В Черняховске отчима задержали по подозрению в убийстве 7-летнего сына

Видео: Telegram-канал «Калининградский Следком»
В Черняховске задержали отчима семилетнего мальчика. Его подозревают в убийстве ребенка, которого ранее объявили без вести пропавшим. Об этом сообщили в Telegram-канале «Калининградский Следком».
Мать мальчика, Данила Трехлебова, заявила о его исчезновении утром 3 февраля 2025 года. Она рассказала, что накануне вечером, около 20:00 по местному времени, мальчик ушел из дома после ссоры с родителями. Ребенок так и не вернулся.
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Предварительно, мать ребенка не участвовала в преступлении и не помогала отцу в его совершении.
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Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Предварительно, мать ребенка не участвовала в преступлении и не помогала отцу в его совершении.
«К месту сокрытия тела ребенка выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР», — сообщает «Калининградский Следком».Читайте также:
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Мария Моисеева