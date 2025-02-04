У блогерши Люциферовны забрали дочь из-за происходящего на стримах

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У российской блогерши, известной под никнеймом Олеся Люциферовна, забрали 12-летнюю дочь из-за регулярных стримов в пьяном виде. Об этом сообщило кемеровское ГУ МВД. Со школьницей, как отмечается, сейчас работают психологи, а инспекторы ПДН готовят материалы для лишения матери родительских прав.
«Странное поведение мамы ребенка активно обсуждали в соцсетях — женщина чуть ли ежедневно пьяной выходила в эфир, обсуждала матом при дочери интимные темы, ругалась на зрителей и ребенка, и даже разок отправила девочку сопровождать до алкомаркета своего пьяного гостя», — пишет кузбасское издание «Сiбдепо».Тем временем в подмосковном Егорьевске будут судить воспитательницу детского сада, в смену которой сбежал малолетний ребенок. Как сообщает АГН «Москва», 42-летней женщине обвиняют по статье об оказании небезопасных услуг, максимальное наказание по которой — 6 лет колонии.
«Ранним утром 27 ноября 2024 года малолетний мальчик в помещении детского сада в Егорьевске без присмотра воспитателя самовольно и без верхней одежды вышел на улицу. В результате ребенок был обнаружен прохожими, которые сообщили о произошедшем в правоохранительные органы», — отмечает агентство.Читайте также:
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