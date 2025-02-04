Попала в психушку, продает интим и употребляет наркотики: что случилось с Дарьей Суднишниковой, которая родила в 13

Дарья Суднишникова (Фото: соцсети)
13-летняя Дарья Суднишникова из Железногорска Красноярского края появилась на «Прямом эфире» в 2020 году с мамой и 10-летним мальчиком Ваней, на которого показала, как на виновника своей беременности. После выхода передачи об ученице красноярской школы не говорил только ленивый.
Спустя время на одном из интервью Даша призналась, что наврала: сказать на Ваню распорядились сценаристы, а на самом деле, ее якобы изнасиловал старшеклассник, что тоже потом оказалось неправдой. Несмотря на это, беременная девушка исправно снимала ролики, выкладывала фотографии своего живота и зарабатывала, по своему собственному признанию, десять тысяч рублей в день на рекламе. Маленький Ваня встречал Дарью из роддома, однако после этого он резко исчез из блога. В 2022 году выяснилось, что родившая несовершеннолетняя Даша попала в психиатрическую клинику. О подробностях этой истории расскажет редакция «Радио 1».
Судя по данному тексту и иным рассказам в соцсетях Даши можно сделать вывод, что она употребляла запрещенные вещества. Причем это происходило в течение длительного периода времени. По словам самой Суднишниковой, она пыталась начать нормальную жизнь и даже устраивалась на работу в супермаркет, а потом кондуктором, но все попытки заканчивались увольнением и возвращением к разгульному образу жизни.
Суднишникова нередко устраивает побеги из дома и публикует видео из разных городов: Уфа, Самара, Нижневартовск.
Крохотная Камелия (имя ребенка, по закону, изменено), дочь Дарьи, воспитывается ее матерью. При этом Суднишникова дочку любит, дарит подарки, снимает в блоге, но стоит ли говорить о том, какое влияние она оказывает на девочку?
Этим же вопросом озаботилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в 2023 году обратившаяся в Генпрокуратуру.
После этого горе-мать разразилась множеством пронзительных публикаций, что ее якобы подставляют: фейковые каналы крадут ее старый контент, в то время как она давно исправилась, но из-за обманщиков у людей сложилось ложное мнение о ней.
Суднишникова призывала подписчиков массово писать Мизулиной в ее защиту, но глава Лиги безопасного интернета в очередной раз представила доказательства вины девушки.
На сегодняшний день ситуация никак не изменилась. 19-летняя Дарья продолжает рекламировать запрещенные организации и продавать порнографию за 50 рублей. Все это она объясняет отсутствием средств на проживание.
Примечательно, что блогершу все-таки оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и пропаганду наркотиков, материалы передали в Следственный комитет России.
Свое 18-летие зимой 2024 года Даша, по ее собственному утверждению, встречала в психушке: друзья сняли через решетку окна, как несчастная задувает свечку на торте, как другие пациенты поют ей: «Хеппи бездей» и макают именинницу лицом в крем.
По выходе на волю на девушку заявили, что она продает уже не свой интим, а голые снимки 3-летней дочери, к Даше приезжал следователь, быстро установили, что это неправда, но Суднишникова уже сошла с ума: сбежала в Красноярск, публиковала оттуда видео в невменяемом состоянии.
Суднишникову еще раз оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (бросила ребенка и убежала в Красноярск).
Маленькой Камелии вписали в свидетельство о рождении в графу «отец» того самого старшеклассника, который когда-то «изнасиловал» Дашу. По словам Суднишниковой, теперь девочка носит его фамилию. В процессе Дарья назвала парня, которого столько лет скрывала. Живет малышка по-прежнему с бабушкой, а Даше назначили платить на нее алименты.
Согласно информации из ее социальных сетей, юная мать несколько раз беременела, но принимала решение об абортах. Она также перенесла микроинсульт.
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Наркотики, побеги из дома и жизнь в психушке
«Я тебя за руку держала, ты плакала, я боялась, что ты откинешься, ножи мы все спрятали с вилками. Потом ты начала ходить, орать, в стену бить, носиться по всей квартире... потом открываешь балкон и просто вылетаешь на него. Никита тебя моментально хватает, мы закрываем балкон, все… Мы стоим в коридоре, ты открываешь окно на кухне и просто полностью вылезаешь, тебя Никита... Он тебя поймал. Мы спустились, твои оры было слышно с улицы. Мне мать позвонила, сказала, тебя в ПНД закрыли…» — текст этого голосового сообщения был опубликован в блоге девушки после объявления о том, что она находится в клинике.
Судя по данному тексту и иным рассказам в соцсетях Даши можно сделать вывод, что она употребляла запрещенные вещества. Причем это происходило в течение длительного периода времени. По словам самой Суднишниковой, она пыталась начать нормальную жизнь и даже устраивалась на работу в супермаркет, а потом кондуктором, но все попытки заканчивались увольнением и возвращением к разгульному образу жизни.
«Я ушла из дома, провела около недели, ночуя в подъездах. Позже меня объявили в розыск и нашли в одном из падиков без сознания. Там уже отправили в психбольницу», — пишет Дарья.
Суднишникова нередко устраивает побеги из дома и публикует видео из разных городов: Уфа, Самара, Нижневартовск.
Что стало с ребенком Даши Суднишниковой
Крохотная Камелия (имя ребенка, по закону, изменено), дочь Дарьи, воспитывается ее матерью. При этом Суднишникова дочку любит, дарит подарки, снимает в блоге, но стоит ли говорить о том, какое влияние она оказывает на девочку?
Дарья Суднишникова (Фото: соцсети)
Этим же вопросом озаботилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в 2023 году обратившаяся в Генпрокуратуру.
«Блогер открыто употребляет наркотические вещества, рекламирует наркомагазины, распространяет порнографию, и при этом в ходе всех этих действий рядом постоянно находится ее малолетний ребенок», — писала Мизулина.
После этого горе-мать разразилась множеством пронзительных публикаций, что ее якобы подставляют: фейковые каналы крадут ее старый контент, в то время как она давно исправилась, но из-за обманщиков у людей сложилось ложное мнение о ней.
«Люди думают, что я продаю свою дочь за дозу, я не могу выходить на улицу без маски, мне могут пожелать смерти, обозвать. К моему брату относятся плохо в школе, только потому, что у него моя фамилия. К моей дочке также относятся в садике. Ко мне, к моей дочке, к брату, ко всей моей семье относятся как к отбросам. От меня многие родственники отвернулись…» — с горечью говорила Дарья.
Суднишникова призывала подписчиков массово писать Мизулиной в ее защиту, но глава Лиги безопасного интернета в очередной раз представила доказательства вины девушки.
«Анекдот дня. Блогер с закрепленным в канале сообщением с рекламой магазина по продаже наркотиков призывает присылать мне сообщения, что не занимается пропагандой наркотиков». Ну, то есть, Суднишникова откровенно налгала…» — отметила Мизулина.
На сегодняшний день ситуация никак не изменилась. 19-летняя Дарья продолжает рекламировать запрещенные организации и продавать порнографию за 50 рублей. Все это она объясняет отсутствием средств на проживание.
Примечательно, что блогершу все-таки оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и пропаганду наркотиков, материалы передали в Следственный комитет России.
Горе в семье
Свое 18-летие зимой 2024 года Даша, по ее собственному утверждению, встречала в психушке: друзья сняли через решетку окна, как несчастная задувает свечку на торте, как другие пациенты поют ей: «Хеппи бездей» и макают именинницу лицом в крем.
По выходе на волю на девушку заявили, что она продает уже не свой интим, а голые снимки 3-летней дочери, к Даше приезжал следователь, быстро установили, что это неправда, но Суднишникова уже сошла с ума: сбежала в Красноярск, публиковала оттуда видео в невменяемом состоянии.
«Мне нельзя находиться рядом с Камелей, мол, я опасна для ребенка… с психбольницы менты взяли справку о том, что я агрессивная», — написала блогер.
Дарья Суднишникова (Фото: соцсети)
Суднишникову еще раз оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (бросила ребенка и убежала в Красноярск).
Маленькой Камелии вписали в свидетельство о рождении в графу «отец» того самого старшеклассника, который когда-то «изнасиловал» Дашу. По словам Суднишниковой, теперь девочка носит его фамилию. В процессе Дарья назвала парня, которого столько лет скрывала. Живет малышка по-прежнему с бабушкой, а Даше назначили платить на нее алименты.
Согласно информации из ее социальных сетей, юная мать несколько раз беременела, но принимала решение об абортах. Она также перенесла микроинсульт.
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