Попала в психушку, продает интим и употребляет наркотики: что случилось с Дарьей Суднишниковой, которая родила в 13

13-летняя Дарья Суднишникова из Железногорска Красноярского края появилась на «Прямом эфире» в 2020 году с мамой и 10-летним мальчиком Ваней, на которого показала, как на виновника своей беременности. После выхода передачи об ученице красноярской школы не говорил только ленивый.