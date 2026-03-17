Женщина погибла на автобусной остановке в Петропавловске-Камчатском
Женщина погибла на автобусной остановке в Петропавловске-Камчатском в результате падения льда с крыши близстоящего дома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.
Инцидент случился возле автобусной остановки у 46‑го лицея. По данным Минздрава, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась еще до приезда бригады скорой помощи.
На месте происшествия работают оперативные службы. Власти организовали служебную проверку, в ходе которой специалисты оценят соблюдение правил содержания зданий и очистки крыш от наледи и снега.
