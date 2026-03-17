Женщина погибла на автобусной остановке в Петропавловске-Камчатском

Минздрав: жительницу Камчатского края убила глыба льда
Фото: iStock/STTVM

Женщина погибла на автобусной остановке в Петропавловске-Камчатском в результате падения льда с крыши близстоящего дома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.



Инцидент случился возле автобусной остановки у 46‑го лицея. По данным Минздрава, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась еще до приезда бригады скорой помощи.

На месте происшествия работают оперативные службы. Власти организовали служебную проверку, в ходе которой специалисты оценят соблюдение правил содержания зданий и очистки крыш от наледи и снега.

Ранее в петербургском метрополитене неадекватный мужчина начал приставать к девушке и спровоцировал драку.

Александр Огарёв

