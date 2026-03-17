BMW раскололась на две части после столкновения со столбом в Оренбурге — фото
В Оренбурге автомобиль BMW разорвало на две части после того, как он на высокой скорости влетел в опору освещения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.
Авария произошла на улице Рокоссовского областного центра. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что водитель, двигаясь со стороны проспекта Победы, не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП.
В результате ДТП пассажир автомобиля 2006 года рождения скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель и еще два человека пострадали, их осматривают медики.
Ранее в Свердловской области иномарка выехала на встречную полосу и спровоцировала аварию. В результате столкновения погибли три человека.
Читайте также: