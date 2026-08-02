Американские фермеры уничтожают урожай салата-латука после вспышки «взрывной» диареи
Американские фермеры массово уничтожают урожай салата-латука из-за резкого падения спроса, вызванного вспышкой кишечной инфекции. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
После того, как в больницах оказалось множество пациентов, покупатели в США перестали приобретать салат, опасаясь заражения циклоспорозом – заболеванием, которое сопровождается сильной и частой диареей. Инфекция передаётся через сырые овощи, фрукты и загрязнённую воду.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США связало вспышку «взрывной» диареи с салатом айсберг, который подавали в ресторанах Taco Bell и который поставлялся с предприятий частной компании Taylor Farms в центральной Мексике.
В настоящий момент производители не могут сбыть выращенную продукцию и вынуждены её утилизировать. Некоторые фермеры уже сомневаются, стоит ли высаживать новые партии латука, и называют сложившуюся ситуацию крайне разочаровывающей.
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