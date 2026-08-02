Анна Пересильд раскрыла, почему не будет учиться актёрскому мастерству у своей знаменитой мамы

02 августа 2026, 06:09

NEWS.ru: Анна Пересильд раскрыла, почему не будет учиться актёрству у своей мамы

Анна Пересильд (Фото: Instagram* @anka.peresild_)

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя Анна Пересильд объяснила, почему не станет брать уроки актёрского мастерства у своей знаменитой матери. Слова молодой звезды передает NEWS.ru.





Анна призналась, что её привлекает возможность познакомиться с театральной средой изнутри, но учиться она хотела бы у человека, не связанного с ней родственными узами. С точки зрения девушки, это позволяет осваивать незнакомые подходы и открывать для себя что-то новое. Если все время находиться в максимально комфортной среде и заниматься с близкими, то процесс серьезного оттачивания мастерства может замедлиться.





«Вы когда-нибудь делали уроки с мамой так, чтобы не смеяться и не баловаться? Конечно, иногда можно совмещать и работу, и учебу, и семейные отношения, но это тяжело», — поделилась Пересильд в беседе с NEWS.ru.