Анна Пересильд раскрыла, почему не будет учиться актёрскому мастерству у своей знаменитой мамы
NEWS.ru: Анна Пересильд раскрыла, почему не будет учиться актёрству у своей мамы
Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя Анна Пересильд объяснила, почему не станет брать уроки актёрского мастерства у своей знаменитой матери. Слова молодой звезды передает NEWS.ru.
Анна призналась, что её привлекает возможность познакомиться с театральной средой изнутри, но учиться она хотела бы у человека, не связанного с ней родственными узами. С точки зрения девушки, это позволяет осваивать незнакомые подходы и открывать для себя что-то новое. Если все время находиться в максимально комфортной среде и заниматься с близкими, то процесс серьезного оттачивания мастерства может замедлиться.
«Вы когда-нибудь делали уроки с мамой так, чтобы не смеяться и не баловаться? Конечно, иногда можно совмещать и работу, и учебу, и семейные отношения, но это тяжело», — поделилась Пересильд в беседе с NEWS.ru.При этом Анна не стала отрицать, что она советуется с родителями по профессиональным вопросам во время работы над проектами. Актриса очень рада, что рядом находятся люди, которые отлично разбираются в кино, и у неё есть возможность консультироваться с ними без каких-либо ограничений.