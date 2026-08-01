Кристина Асмус похвасталась результатами интенсивных тренировок

01 августа 2026, 20:39

Кристина Асмус призналась, что ни разу не пропустила тренировки даже в отпуске

Кристина Асмус (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

Кристина Асмус поделилась с подписчиками очередным спортивным достижением. Актриса рассказала, что после длительных и регулярных тренировок наконец увидела результат, к которому стремилась долгое время, — выраженный рельеф мышц ног.





По словам звезды, ей удалось «подсушиться», благодаря чему стала отчётливо заметна четырёхглавая мышца бедра. Асмус призналась, что именно этого эффекта она ждала очень долго и была искренне рада своим успехам.



Кристина Асмус (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

«Я подсушилась и отчетливо увидела четырехглавую мышцу бедра. Не на этой фотке, в смысле, в спортзале. И на обеих ногах, между прочим. Господи, как я их ждала!!!» — написала актриса в социальных сетях.

«Ни дня в отпуске не пропустила спорт, очень собой горжусь», — призналась артистка.