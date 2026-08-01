Кристина Асмус похвасталась результатами интенсивных тренировок
Кристина Асмус призналась, что ни разу не пропустила тренировки даже в отпуске
Кристина Асмус поделилась с подписчиками очередным спортивным достижением. Актриса рассказала, что после длительных и регулярных тренировок наконец увидела результат, к которому стремилась долгое время, — выраженный рельеф мышц ног.
По словам звезды, ей удалось «подсушиться», благодаря чему стала отчётливо заметна четырёхглавая мышца бедра. Асмус призналась, что именно этого эффекта она ждала очень долго и была искренне рада своим успехам.
«Я подсушилась и отчетливо увидела четырехглавую мышцу бедра. Не на этой фотке, в смысле, в спортзале. И на обеих ногах, между прочим. Господи, как я их ждала!!!» — написала актриса в социальных сетях.Кристина также отметила, что не позволяла себе расслабляться даже во время отпуска. По её словам, она не пропустила ни одной тренировки и продолжала заниматься спортом каждый день, несмотря на отдых.
«Ни дня в отпуске не пропустила спорт, очень собой горжусь», — призналась артистка.Поклонники поддержали Асмус в комментариях, отметив её силу воли и дисциплину. Многие похвалили актрису за целеустремлённость, подчеркнув, что добиться такого результата можно только благодаря постоянной работе над собой.