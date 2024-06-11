Разбившийся в Северной Осетии самолет участвовал в СВО и в войне в Сирии

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Российский бомбардировщик Су-34, который разбился в Северной Осетии, ранее принимал участие в ударах по террористическим позициям в Сирии, а также участвовал в специальной военной операции на Украине.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.
По его словам, предварительно известно, что самолет вылетел с аэродрома в Моздоке.
На борту Су-34 Воздушно-космических сил России находились два пилота, которые не выжили.
Предварительной причиной аварии называется техническая неисправность. Telegram-канал Mash уточнил, что самолет упал неподалеку от села Горный Дзуарикау, где местные жители слышали взрыв.
Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что жертв и разрушений на земле после крушения Су-34 нет.
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По его словам, предварительно известно, что самолет вылетел с аэродрома в Моздоке.
На борту Су-34 Воздушно-космических сил России находились два пилота, которые не выжили.
Предварительной причиной аварии называется техническая неисправность. Telegram-канал Mash уточнил, что самолет упал неподалеку от села Горный Дзуарикау, где местные жители слышали взрыв.
Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что жертв и разрушений на земле после крушения Су-34 нет.
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Артем Кузьмин