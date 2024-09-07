Американский подросток организовал стрельбу в школе

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16-летний подросток открыл стрельбу в школе города Джоппатаун, штат Мэриленд, США, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
По словам представителей правоохранительных органов, школьники подрались в мужском туалете учебного заведения, в результате чего один из них выстрелил в другого и скрылся. 15-летний пострадавший был госпитализирован и находится в критическом состоянии. Подозреваемый в вооруженном нападении арестован.
Ранее неизвестный открыл стрельбу в христианской школе в американском штате Теннесси. Полиция нейтрализовала нападавшего.
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Александр Климов