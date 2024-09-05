Около генконсульства Израиля в Мюнхене прозвучали выстрелы

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В районе здания генконсульства Израиля в Мюнхене прозвучали выстрелы. Об этом пишет издание Focus.
В четверг утром, в день годовщины теракта на Мюнхенской олимпиаде, у здания Генерального консульства Израиля в Мюнхене прогремела серия выстрелов. После этого, как пишет газета Süddeutsche Zeitung, были слышны крики «Бегите! Бегите!».
В настоящее время отсутствует информация о погибших и пострадавших.
Напомним, что 5 сентября – годовщина теракта, произошедшего в 197 году в ходе проведения Олимпийских игр в Мюнхене. В этот день боевики открыли огонь по членам сборной Израиля. В результате погибли 11 человек.
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В настоящее время отсутствует информация о погибших и пострадавших.
Напомним, что 5 сентября – годовщина теракта, произошедшего в 197 году в ходе проведения Олимпийских игр в Мюнхене. В этот день боевики открыли огонь по членам сборной Израиля. В результате погибли 11 человек.
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Анастасия Чинкова