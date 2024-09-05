В Подмосковье женщина зарезала сожителя, отсидевшего за то, что сломал ей челюсть

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В Подмосковье медсестра зарезала бывшего зэка, который отсидел за то, что сломал ей челюсть. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Отмечается, что это произошло в Наро-Фоминском городском округе на прошедших выходных. Компания собралась по случаю выхода на свободу 31-летнего мужчины. Там же была его сожительница, которой он сломал челюсть, за что и попал в тюрьму.
В какой-то момент они поссорились, и женщина ударила мужчину в грудь ножом. Затем она поняла, что сделала и попыталась самостоятельно реанимировать её. Однако от полученных травм и сильного кровоизлияния мужчина скончался на месте.
В итоге 37-летняя медсестра полностью признала свою вину в совершённом убийстве. В ходе допроса она рассказала, что сожитель регулярно избивал её, в том числе на фоне ревности.
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В какой-то момент они поссорились, и женщина ударила мужчину в грудь ножом. Затем она поняла, что сделала и попыталась самостоятельно реанимировать её. Однако от полученных травм и сильного кровоизлияния мужчина скончался на месте.
В итоге 37-летняя медсестра полностью признала свою вину в совершённом убийстве. В ходе допроса она рассказала, что сожитель регулярно избивал её, в том числе на фоне ревности.
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Анастасия Чинкова