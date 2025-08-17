Американский рэпер Akon избил охранника во время своего концерта в Сочи
Американский рэпер Akon избил охранника во время своего же концерта в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в ходе выступления артист запрыгнул на плечи Искандеру Черкесову, который работал секьюрити перед самой сценой. После этого Akon несколько раз ударил его по голове и щекам, а затем проехался на плечах охранника по залу, продолжая исполнять трек.
Сам Черчесов, комментируя инцидент, заявил, что не хотел срывать концерт, поэтому не стал сбрасывать артиста с плеч. Также он не собирался подставлять одного из организаторов мероприятия, который ему «как брат».
Рэпер Akon посетил Россию, где дал два концерта в начале августа. Это первый визит артиста в страну за последние 10 лет.
Читайте также: