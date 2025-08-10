Российский рэпер Toxi$ запатентовал своё имя
Бренд артиста закреплён на законных правах до 2034 года
Российский рэпер Toxi$ (Андрей Смелянский) получил в Роспатенте исключительные права на использование бренда «TOXIS».
Теперь имя артиста охраняется законом до 2034 года.
Подать заявку на регистрацию музыкант решил в марте 2024 года, а в августе 2025-го бренд был официально зарегистрирован.
По данным ведомства, Toxi$ сможет выпускать под своим именем устройства для музыкальных инструментов, продавать одежду и аксессуары, развивать проекты в области музыкального образования и другие направления.
21-летний артист известен уникальным тембром голоса, который звучит довольно высоко с рождения.
