Российский рэпер Toxi$ запатентовал своё имя

Бренд артиста закреплён на законных правах до 2034 года
Андрей Смелянский (Фото: Telegram / @toxisslime4)

Российский рэпер Toxi$ (Андрей Смелянский) получил в Роспатенте исключительные права на использование бренда «TOXIS».



Теперь имя артиста охраняется законом до 2034 года.

Подать заявку на регистрацию музыкант решил в марте 2024 года, а в августе 2025-го бренд был официально зарегистрирован.

По данным ведомства, Toxi$ сможет выпускать под своим именем устройства для музыкальных инструментов, продавать одежду и аксессуары, развивать проекты в области музыкального образования и другие направления.

21-летний артист известен уникальным тембром голоса, который звучит довольно высоко с рождения.

Софья Метелева

