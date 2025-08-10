Фанатки устроили массовую драку из-за полотенца рэпера Akon в Сочи
На концерте американского рэпера Akon в Сочи разгорелась массовая драка среди фанаток из-за потного полотенца, брошенного певцом в толпу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что первой полотенце поймала одна из поклонниц, но сразу же на неё набросились три другие девушки. В ход пошли локти и борьба за право оставить себе хотя бы часть полотенца.
Мужчины, присутствовавшие на месте, предпочли не вмешиваться в конфликт. В итоге полотенце забрала самая сильная участница стычки.
Напомним, что 8 августа Akon провёл концерт в Сочи. В этот день город подвергся масштабной атаке дронов ВСУ. В какой-то момент зрители были эвакуированы из-за угрозы, но в итоге концерту суждено было состояться.
9 августа американский рэпер выступил в Москве. Это первое выступление исполнителя в российской столице за последние 10 лет. До этого он приезжал в 2014 году.
