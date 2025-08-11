Navai отменил концерты на юге России после атаки дронов
Певец Navai решил не проводить запланированные концерты на юге России из-за недавних атак беспилотников ВСУ.
Как сообщает Mash, артист отменил четыре выступления, которые должны были пройти с 15 по 18 августа в Сочи, Геленджике, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Такое решение он принял после недавнего инцидента в Сочи: во время концерта рэпера Akon в городе произошёл налёт дронов, из-за чего охрана укрыла исполнителя в ванной, а зрителей эвакуировали с площадки. Несмотря на это, мероприятие тогда всё же завершили.
Менеджер Navai отказался давать комментарии. Работники одной из площадок подтвердили Mash информацию об отмене выступлений.
