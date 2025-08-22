Американский рэпер Lil Nas X подрался в нижнем белье с полицейскими в Лос-Анджелесе
Американского рэпера Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) задержали и госпитализировали после конфликта с полицией в Лос-Анджелесе. Перед дракой с полицейскими музыкант прогуливался по бульвару Вентура в нижнем белье и ковбойских сапогах. Об этом пишет портал TMZ.
Потасовка случилась около 6:00 утра после поступления в правоохранительные органы сообщений о полуобнаженном мужчине. Прибывшие на место стражи порядка попытались утихомирить музыканта, однако тот оказал сопротивление и начал наносить удары полицейским.
Офицерам пришлось применить силу, чтобы повалить его на землю.
Поскольку у задержанного заподозрили возможную передозировку наркотическими веществами, на место происшествия была вызвана скорая помощь. Его отправили в больницу.
После медицинского освидетельствования рэперу предъявят обвинение в нападении на правоохранителей.
