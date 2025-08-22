Американский рэпер Lil Nas X подрался в нижнем белье с полицейскими в Лос-Анджелесе

22 августа 2025, 03:39

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Американского рэпера Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) задержали и госпитализировали после конфликта с полицией в Лос-Анджелесе. Перед дракой с полицейскими музыкант прогуливался по бульвару Вентура в нижнем белье и ковбойских сапогах. Об этом пишет портал TMZ.