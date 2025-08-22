На Ставрополье столкнулись автомобили, два человека погибли и два пострадали

22 августа 2025, 00:45

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»

В Новоселицком округе на Ставрополье произошло ДТП с двумя автомобилями. В результате встречного столкновения погибли два человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».





Авария случилась вечером 21 августа из-за выезда водителя Chevrolet на полосу встречного движения, где это разрешено ПДД. Он пытался совершить обгон, однако допустил лобовое столкновение с автомобилем Lada. В результате Шевроле загорелся.



Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»

«(После) автоаварии от полученных трав на месте происшествия скончался 22-летний пассажир Шевроле, а также 39-летний пассажир Лады», — добавили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.