В РФ захотели увеличить наказание за установку фальшивого знака «Инвалид» на автомобиле

22 августа 2025, 02:47

В ГД захотели увеличить штрафы за установку знака «Инвалид» на машину без разрешения

Фото: iStock/ElcovaLana

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение в правительство законопроект об ужесточении наказания за незаконную установку на автомобиль опознавательного знака «Инвалид». Инициатива предполагает значительное увеличение штрафов и введение конфискации знака, сообщает РИА Новости.





Авторами проекта являются глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов и зампред думского комитета Михаил Терентьев.



Согласно документу, размер штрафа для граждан за первичное нарушение предлагается увеличить с 5 до 7,5 тысячи рублей с конфискацией незаконно размещённого знака.



