В РФ захотели увеличить наказание за установку фальшивого знака «Инвалид» на автомобиле
Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение в правительство законопроект об ужесточении наказания за незаконную установку на автомобиль опознавательного знака «Инвалид». Инициатива предполагает значительное увеличение штрафов и введение конфискации знака, сообщает РИА Новости.
Авторами проекта являются глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов и зампред думского комитета Михаил Терентьев.
Согласно документу, размер штрафа для граждан за первичное нарушение предлагается увеличить с 5 до 7,5 тысячи рублей с конфискацией незаконно размещённого знака.
За повторное нарушение предусматривается штраф в 15 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Для должностных лиц штраф составит 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — 1 миллион рублей.
Авторы законопроекта отмечают, что ужесточение мер связано с участившимися случаями незаконного использования знака «Инвалид» для бесплатной парковки, что создает проблемы для людей с настоящей инвалидностью.
Ранее в Минздраве РФ уточнили сроки вступления в силу изменений в порядок медицинского освидетельствования водителей. Новые правила, включая изменение формы медицинского заключения, начнут действовать лишь с 1 марта 2027 года.