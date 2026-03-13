Американский солдат нокаутировал сослуживца и попытался укусить офицера в Паттайе
Американский солдат напился и жестоко избил сослуживца во время отпуска в Таиланде. Подробности приводит The Pattaya News.
Двое военных повздорили возле отеля на пляжной дороге в Паттайе. В результате один из них нокаутировал другого. Затем мужчина бросил окровавленного товарища на обочине и скрылся.
Прибывшие полицейские выяснили, что пьяный турист отдыхал в составе группы из пяти человек из ВС США. Стражи порядка пытались успокоить дебошира, но тот активно сопротивлялся и даже пытался укусить одного из них за руку. Завязалась массовая драка с участием местных офицеров, после чего всех доставили в участок.
Отмечается, что никто из американцев не стал подавать официального заявления в полицию — они предпочли примириться, после чего их отпустили.
Читайте также: