Достижения.рф

Пьяный мужчина открыл львам клетки и чудом выжил

В Мексике львы покусали пьяного мужчину, выпустившего их из клеток
Фото: iStock/Seyms

В Мексике пьяный мужчина освободил цирковых львов и чудом выжил. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.



Инцидент произошел 9 марта в зоопарке Лос-Пинос в Сан-Педро-Чолула. Один из посетителей перепрыгнул через забор и выпустил из клетки несколько львов. Перед этим он, предположительно, снимал животных на видео. Хищники в тот же момент набросились на мужчину, впившись ему в лицо и руки. Также они напали на собаку, оказавшуюся рядом.

Прибывший персонал поднял тревогу и вернул всех зверей в вольеры, сами они остались невредимыми. Пострадавшего в порванной одежде экстренно госпитализировали. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что тигра-людоеда, загрызшего охотника, поймали в Приморском крае.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0