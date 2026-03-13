Пьяный мужчина открыл львам клетки и чудом выжил
В Мексике пьяный мужчина освободил цирковых львов и чудом выжил. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.
Инцидент произошел 9 марта в зоопарке Лос-Пинос в Сан-Педро-Чолула. Один из посетителей перепрыгнул через забор и выпустил из клетки несколько львов. Перед этим он, предположительно, снимал животных на видео. Хищники в тот же момент набросились на мужчину, впившись ему в лицо и руки. Также они напали на собаку, оказавшуюся рядом.
Прибывший персонал поднял тревогу и вернул всех зверей в вольеры, сами они остались невредимыми. Пострадавшего в порванной одежде экстренно госпитализировали. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
