Мать утопила свою дочь-инвалида из-за боязни за ее будущее

13 марта 2026, 16:49

Japan Today: Мать в Японии утопила свою дочь-инвалида из-за боязни за ее будущее

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

В японском городе Мобара (префектура Тиба) задержали 58-летнюю Чиеко Сайто по подозрению в убийстве своей 29-летней дочери Каны, имевшей тяжелую врожденную инвалидность. Об этом сообщает Japan Today.