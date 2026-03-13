Мать утопила свою дочь-инвалида из-за боязни за ее будущее
В японском городе Мобара (префектура Тиба) задержали 58-летнюю Чиеко Сайто по подозрению в убийстве своей 29-летней дочери Каны, имевшей тяжелую врожденную инвалидность. Об этом сообщает Japan Today.
По данным СМИ, утром 8 марта женщина утопила дочь, поместив ее голову в ящик с одеждой, наполненный водой. Отмечается, что Сайто долгое время ухаживала за Каной как дома, так и в специализированном учреждении.
На допросе подозреваемая признала вину и рассказала, что пошла на преступление и собиралась покончить с собой из отчаяния из‑за будущего дочери. После сигнала от очевидца правоохранители задержали женщину.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего и мотивы.
