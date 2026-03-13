Волонтеры разыскивают родных больного деменцией россиянина в Таиланде

13 марта 2026, 15:14

Волонтеры разыскивают родных больного деменцией 70-летнего пенсионера в Таиланде

Российские волонтёры в Таиланде разыскивают родственников 70-летнего россиянина Владимира Князева, который потерял память. Об этом РИА Новости рассказала лидер одной из волонтёрских групп и администратор русскоязычного паблика в тайских соцсетях «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева.





По её словам, согласно данным загранпаспорта, мужчина 1956 года рождения. Ранее он проживал в Екатеринбурге.



Шерстобоева уточнила, что мужчина пришёл на крыльцо госпиталя Вачира полностью обнажённым, разговаривал сам с собой, при нём не было никаких документов. В больнице его осмотрел русскоговорящий психиатр из специализированной клиники на Пхукете и диагностировал деменцию второй степени.





«Старику нужна помощь, сам он не выкарабкается, за больницу не заплатит, домой не долетит», — резюмировала собеседница.