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Американский суд отпустил россиянку, которой грозило 20 лет тюрьмы

Суд в США прекратил дело россиянки об авиадебоше
Фото: iStock/Nastco

Американский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и закрыл дело россиянки Кристины Кедышевой, которой грозило более 20 лет лишения свободы за дебош в самолете. Об этом говорится в постановлении окружного суда штата Мэн.



По данным РИА Новости, после запроса стороны обвинения о прекращении разбирательства женщина была освобождена от ответственности по всем пунктам. Ее обвиняли в создании помех действиям членов экипажа и нападении.

По версии следствия, 8 сентября во время перелёта из Милана в Ньюарк Кедышева ругалась матом и требовала дать ей алкоголь. Проигнорировав приказ капитана воздушного судна вернуться на место, россиянка якобы попыталась открыть заднюю дверь лайнера.

Очевидцы рассказывали, что бортпроводники и пассажиры пытались остановить ее. Женщина якобы ударила и укусила члена экипажа, а также поцарапала одного из попутчиков. Вскоре после этого ее задержали. По итогам предварительных слушаний требования прокуратуры признали обоснованными, и 1 октября суд отправил фигурантку под домашний арест.

Лидия Пономарева

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