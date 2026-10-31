Американский суд отпустил россиянку, которой грозило 20 лет тюрьмы

31 октября 2026, 10:09

Суд в США прекратил дело россиянки об авиадебоше

Фото: iStock/Nastco

Американский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и закрыл дело россиянки Кристины Кедышевой, которой грозило более 20 лет лишения свободы за дебош в самолете. Об этом говорится в постановлении окружного суда штата Мэн.