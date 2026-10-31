Неизвестный устроил стрельбу в ТЦ: семь человек пострадали

31 октября 2026, 09:49

Семь человек пострадали при стрельбе в торговом центре в Калифорнии

Фото: iStock/MattGush

Семь человек пострадали при стрельбе в торговом центре Solano Town Center в американском городке Фэрфилд, штат Калифорния. Об этом сообщило издание WBC24 в социальной сети X.