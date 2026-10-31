Неизвестный устроил стрельбу в ТЦ: семь человек пострадали
Семь человек пострадали при стрельбе в торговом центре Solano Town Center в американском городке Фэрфилд, штат Калифорния. Об этом сообщило издание WBC24 в социальной сети X.
По его информации, пострадавших с огнестрельными ранениями нашли в трех разных местах здания. Предположений о том, кто мог открыть огонь, пока нет.
В настоящий момент на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб. На территории ТЦ наблюдается значительное скопление полиции. Как пишут местные СМИ, в связи с происшествием в городе пройдет пресс-конференция.
Ранее сообщалось, что сына японского миллиардера и основателя корпорации SFCG Кэнсина Осимы застрелили во Вьетнаме. Жертвой нападения оказался Есихито Осима, владевший лизинговой компанией LALCO, которая работает в Лаосе.
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