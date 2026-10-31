Тигр остался без пары из-за необычного пристрастия

31 октября 2026, 08:21

Тигр из китайского сафари-парка остается без пары из-за любви к грязи

Фото: iStock/Marta fernandez

В Китае тигр по кличке Эрмайтай, прославившийся в соцсетях необычным пристрастием, уже несколько лет не может найти себе пару. Об этом сообщает издание China Newsweek.