Тигр остался без пары из-за необычного пристрастия
В Китае тигр по кличке Эрмайтай, прославившийся в соцсетях необычным пристрастием, уже несколько лет не может найти себе пару. Об этом сообщает издание China Newsweek.
Хищник появился на свет восемь лет назад и с самого детства любить принимать грязевые ванны вместо обычного купания. Сотрудники сафари-парка постоянно следят за чистотой подопечного, однако нередко через несколько часов после водных процедур он снова пачкается.
Как отмечается, именно из-за свой неопрятности Эрмайтай остается один. Два года назад одна из тигриц подпустила его к себе, и киперы надеялись на появление новой пары, однако спустя некоторое время животные потеряли интерес друг к другу.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигр за сутки растерзал двух фермеров.
Читайте также: