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Тигр остался без пары из-за необычного пристрастия

Тигр из китайского сафари-парка остается без пары из-за любви к грязи
Фото: iStock/Marta fernandez

В Китае тигр по кличке Эрмайтай, прославившийся в соцсетях необычным пристрастием, уже несколько лет не может найти себе пару. Об этом сообщает издание China Newsweek.



Хищник появился на свет восемь лет назад и с самого детства любить принимать грязевые ванны вместо обычного купания. Сотрудники сафари-парка постоянно следят за чистотой подопечного, однако нередко через несколько часов после водных процедур он снова пачкается.

Как отмечается, именно из-за свой неопрятности Эрмайтай остается один. Два года назад одна из тигриц подпустила его к себе, и киперы надеялись на появление новой пары, однако спустя некоторое время животные потеряли интерес друг к другу.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигр за сутки растерзал двух фермеров.

Лидия Пономарева

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