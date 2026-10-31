Пассажирский поезд столкнулся с медведем и сошел с рельсов

31 октября 2026, 07:38

В Японии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с медведем

Фото: iStock/Satoru S

В Японии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с медведем. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании JR Hokkaido.