Пассажирский поезд столкнулся с медведем и сошел с рельсов
В Японии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с медведем. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании JR Hokkaido.
Авария произошла на линии, соединяющей города Асахикава и Вакканай на острове Хоккайдо. По предварительным данным, никто из находившихся в составе людей не пострадал. Однако провести ночь с 30 на 31 октября им пришлось в вагоне: машинист опасался, что хищник мог быть ранен и представлять опасность. Утром людей доставили до ближайшей станции на такси, но движение на трассе пока остановлено — сроки его восстановления перевозчик не называет.
В 2025 финансовом году, завершившемся 31 марта 2026-го, вылазки медведей нанесли жителям Хоккайдо наибольший ущерб за все время ведения статистики с 1991 года — 487 млн иен (более трех миллионов долларов). Потери подобного рода растут третий год подряд: хищники разоряют посевы кукурузы и сахарной свеклы, а также фруктовые сады.
Как говорится в докладе министерства охраны окружающей среды страны, с апреля по начало сентября от нападений медведей в стране погибли шесть человек, почти 30 пострадали. Всего появления хищников вблизи населенных пунктов фиксировали по всей Японии почти 17,4 тысячи раз — это максимальный показатель за последние пять лет.
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