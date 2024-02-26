Американский военный поджёг себя у посольства Израиля в Вашингтоне в поддержку Палестины

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Офицер Военно-воздушных сил США поджег себя напротив посольства Израиля в Вашингтоне в знак протеста против действий американских и израильских политиков в секторе Газа. Об этом информирует The New York Times.
По словам мужчины, он является действующим военные ВВС США, но пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек на данный момент не подтвердила эти данные.
Представитель Секретной службы США рассказал журналистам, что власти получили сообщение о человеке, у которого, возможно, были проблемы с психикой. Американца доставили в больницу в критическом состоянии, кроме него пострадавших нет.
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