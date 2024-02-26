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Американский военный поджёг себя у посольства Израиля в Вашингтоне в поддержку Палестины

В Вашингтоне военный поджёг себя возле посольства Израиля в знак протеста
26 февраля 2024, 08:14
Фото: istock / Dwirant

Фото: istock / Dwirant

Офицер Военно-воздушных сил США поджег себя напротив посольства Израиля в Вашингтоне в знак протеста против действий американских и израильских политиков в секторе Газа. Об этом информирует The New York Times.

По данным издания, инцидент произошел 25 февраля примерно в около 12:00 по местному времени (20:00 мск). Официальные лица сообщили, что мужчина также опубликовал видео, на котором он кричит «Свободная Палестина!».

По словам мужчины, он является действующим военные ВВС США, но пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек на данный момент не подтвердила эти данные.

Представитель Секретной службы США рассказал журналистам, что власти получили сообщение о человеке, у которого, возможно, были проблемы с психикой. Американца доставили в больницу в критическом состоянии, кроме него пострадавших нет.

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Перед смертью предателя Кузьминова в Испании был убит ещё один гражданин России
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#сша
#военные
#данные
#инцидент
#мужчина
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Зачинщики драки в баре в Крыму задержаны
МВД в Крыму завело уголовное дело против двух бойцов ЧВК «Медведи»
26 февраля 2024, 07:27

Фото: istock / choochart choochaikupt

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки в баре в Черноморском районе Крыма. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД по Республике Крым.

Задержано двое зачинщиков драки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Виновным грозит тюремное заключение сроком до семи лет.

Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» ворвались в крымское кафе с оружием и уложили всех посетителей на пол. Мужчины пришли в заведение после того, как их вызвали сослуживцы, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. У них произошел конфликт с гостями заведения. Всех находившихся в здании заставили лечь на пол, а пьяные бойцы стали избивать и оскорблять людей из компании, с которой у них возник конфликт.

Один из потерпевших находится в тяжелом состоянии, у него разбит череп, у других зафиксированы сотрясения и переломы носов. По словам свидетеля, такие происшествия происходили в поселке неоднократно.

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Перед смертью предателя Кузьминова в Испании был убит ещё один гражданин России

Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области
#мвд
#конфликт
#уголовное кафе
#хулиганство
#крым
#чвк
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Перед смертью предателя Кузьминова в Испании был убит ещё один гражданин России
РИА Новости: Ещё одного россиянина убили в Испании перед смертью Кузьминова
26 февраля 2024, 07:15

Фото: iStock/HieronymusUkkel

Перед смертью летчика-предателя Максима Кузьминова в том же районе был убит еще один россиянин. Об этом РИА Новости рассказал испанский ресторатор Косина Фусьон.

По его словам, в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли труп Кузьминова, проживают в основном выходцы из Украины и из России, между которыми после начала спецоперации резко увеличилось число потасовок.

«Несколько дней назад убили другого русского, но не знаю, конкретно кого», — сказал Фусьон. Бизнесмен отметил профессионализм киллеров: убийцы не оставили никаких следов, их не смогли зафиксировать камеры.

Еще один источник РИА Новости, местный агент по недвижимости Ана Мария, рассказала, что Кузьминов вряд ли мог купить квартиру в Вильяхойосе, а арендовать получилось бы только по серой схеме, так как в агентстве у него попросили бы рабочий контракт или официальную декларацию о доходах.

Как и Косина Фусьон, она также подтвердила, что в доме, где жил Максим Кузьминов, проживает мало испанцев. Большинство его обитателей — это выходцы из таких стран, как Россия, Украина, Дания, Швеция, Великобритания, Нидерланды и т.д.

Застреленного в испанском городе Вильяхойоса российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова идентифицировали благодаря поддельному паспорту. Лётчик-предатель Максим Кузьминов въехал в Испанию по чужим документам. У него был паспорт 33-летнего Игоря Шевченко — ополченца из ДНР, погибшего ещё в 2014 году. Украинский паспорт был выдан перебежчику 22 сентября 2023 года, сообщает телеграм-канал Mash. Новую жизнь после дезертирства и фактически убийства боевых товарищей он пытался начать, выдавая себя за беженца из Донецка. Таким образом, разъяснилась путаница с возрастом, возникшая после первых публикаций: по фейковым документам Кузьминову было 33 года.

«Новая личность» предателя не является вымышленной. По информации телеграм-канала, Игорь Щевченко родился 15 сентября 1990 года в Донецке. Он вступил в ополчение ДНР и погиб ещё в 2014 году. Скорее всего, боевики забрали у убитого документы и передали в ГУР (Главное управление разведки), чтобы потом использовать.

Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузьминова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.

В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.

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#россия
#лётчики
#испания
#убийство
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Судью из Иллинойса отправили в отставку за отмену приговора подростку-насильнику
26 февраля 2024, 06:03

Фото: iStock/Kesu01

Судья из Иллинойса Роберт Эдриан был отстранен от должности после того, как отменил свой собственный, вынесенный ещё в 2021 году, приговор подростку, совершившему сексуальное преступление. Об этом пишет издание Daily Mail.
Судебная комиссия Иллинойса отстранила судью округа Адамс от должности после того, как провела трехдневное слушание в Чикаго по жалобе на него.

В октябре 2021 года Адриан признал 18-летнего на тот момент Дрю Клинтон из Тейлора, Мичиган, виновным в сексуальном насилии над 16-летней Кэмерон Вон во время выпускного вечера. Однако спустя несколько месяцев судья заявил о том, что подросток отсидел "достаточно" времени за решеткой (148 дней) и теперь может его освободить.

В вынесенном в пятницу решении судебной комиссии говорится, что судья Адриан «неоднократно совершал неправомерные действия» и злоупотреблял своим служебным положением, «чтобы потакать собственному чувству справедливости в обход закона». Адриана также обвинили во лжи под присягой о причинах отмены приговора и в том, что он выгнал прокурора из зала суда после того, как последнему понравился пост в социальных сетях с критикой судьи.

Комиссия написала, что нашла утверждение Адриана о том, что «он отменил свой вывод о виновности, основанный на пересмотре доказательств и его выводе о том, что штат не смог доказать свою правоту, уловкой — попыткой ответчика оправдать отмену решения post hoc».

Сам судья назвал своё отстранение от должности абсолютно незаконным, заявив о том, что он всегда поступал правильно.

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#судья
#изнасилование
#сша
#подростки
#приговор
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МЧС России: Открытое горение на складе в Подольске ликвидировано
26 февраля 2024, 04:01

Фото: Фотобанк Московской области

Открытое горение в подмосковном Подольске, где загорелось производственно-складское здание, ликвидировано на площади 2250 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России.




Ранее стало известно о том, что в Подольске горит производственно-складское помещение на Большой Серпуховской, общей площадью 2000 «квадратов». В тушении возгорания участвовали полсотни специалистов и 15 единиц техники. При этом не поступало никакой информации о пострадавших.

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#пожар
#подольск
#склад
#мчс
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МЧС: В Подольске горит производственно-складское здание
26 февраля 2024, 01:16

Фото: iStock/O_Lypa

В подмосковном Подольске начался пожар в производственно-складском здании на улице Большая Серпуховская. Как сообщили в Telegram-канале регионального МЧС, общая площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Какой-либо информации о пострадавших при этом до сих пор не поступало.




К настоящему моменту подмосковным огнеборцам уже удалось локализовать пожар, однако на месте продолжают работать 50 специалистов и 15 единиц техники.

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#склад
#пожар
#подольск
#мчс
#московская область
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В Крыму вагнеровцы разгромили бар
25 февраля 2024, 20:28

Фото: iStock/okyela

В Крыму возбуждено уголовное дело о хулиганстве после нападения участников частной военной компании (ЧВК) на бар «Крепость», сообщили в ГУ МВД России по республике Крым.
Нападение произошло накануне в Черноморском районе. Как рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД, полиция установила всех участников и зачинщиков.

По данным следствия, в бар ворвались несколько мужчин в камуфляжной форме и масках. Они избили посетителей и персонал заведения, а также разгромили имущество. Нападавшие использовали дубинки. В результате нападения пострадали пять человек, один из них находится в больнице с тяжелыми травмами.

Полиция задержала двоих подозреваемых в нападении. Им предъявлены обвинения в хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений.

Это не первый случай нападения членов ЧВК на мирных жителей в Крыму. Ранее в декабре прошлого года они устроили «рейд» в баре «Крепость» и избили случайных людей. После февральского инцидента в ряде телеграм-каналов появились фото избитых зачинщиков побоища — утверждалось, что их «проучили сослуживцы».

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#полиция
#нападение
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#кафе
#чвк
#бар
#крым
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Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области
25 февраля 2024, 19:29

Фото: iStock/eranicle

Тело девочки, пропавшей 1 января, обнаружили в окрестностях села в Псковской области, где она проживала. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.
Отмечается, что правоохранительные органы совместно с волонтёрами исследовали территорию, в результате чего тело 11-летней девочки было обнаружено спустя почти два месяца после пропажи.

Расследование происшествия продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет известна точная причина смерти ребёнка. Сотрудники СК проверяют все возможные версии гибели.

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#следственный комитет
#уголовное происшествия
#расследование
#тела
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Сразу пять человек почувствовали себя плохо на борту летевшего в Якутск самолёта
25 февраля 2024, 19:14

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Сразу пять пассажиров почувствовали недомогание на борту самолёта авиакомпании S7 Airlines, следовавшего из Москвы в Якутск. Об этом сообщает издание «КП Якутия».
Отмечается, что инцидент на борту произошёл вечером, 24 февраля. Через непродолжительное время после взлёта на плохое самочувствие пожаловалась пассажирка. Среди пассажиров оказались два врача, которые оказали её помощь.

Затем ещё четыре пассажира пожаловались на ухудшение самочувствия. У одного из них случился гипертонический криз, а у второй – сердечная недостаточность в результате чрезмерного использования назального спрея.

Когда самолёт приземлился в Якутске, там уже ждали кареты скорой помощи, которые госпитализировали нескольких пассажиров.

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#самолет
#пассажиры
#здоровье
#госпитализация
#помощь
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35 питерских рыбаков оказались на оторвавшейся льдине
35 человек сняли со льдины в Финском заливе
25 февраля 2024, 17:34

Фото: МЧС России

В Санкт-Петербурге разыгралась экстремальная ситуация, в которой оказались любители подлёдной рыбалки. Во время их пребывания на Финском заливе ледяная глыба, на которой расположились рыбаки, откололась от берега, сообщает 25 февраля РИА Новости.
В результате оперативной и слаженной работы спасательных служб из ледяного плена удалось вызволить 35 человек без каких-либо травм или происшествий.

В данной спасательной операции приняли участие две спасательные лодки с воздушной подушкой. Благодаря специальной конструкции этих плавсредств и умелому маневрированию спасателей удалось проложить безопасный путь к льдине и один за другим поднять всех рыбаков на борт. После этого людей благополучно доставили на берег, где их уже ожидали сотрудники медицинской службы для оценки состояния здоровья.

Специалисты ГИМС МЧС рекомендуют рыбакам соблюдать правила безопасности и быть всегда готовыми к неожиданным изменениям погодных условий. Например, следует воздерживаться от выхода на лед в одиночку и без надлежащего снаряжения, а также избегать нахождения на нем в темное время суток или при сильном ветре.

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#санкт-петербург
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