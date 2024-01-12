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Американский военный веролёт разбился у берегов Калифорнии

12 января 2024, 11:42
Фото: iStock/Willard

Фото: iStock/Willard

Американский военный веролёт потерпел крушение недалеко от Сан-Диего, об этом сообщает NBC News.
О происшествии телекомпании рассказала представитель командующего авиабазы ВМС Северный остров в Коронадо Бет Тич. По её словам, вертолёт ВМС США MH-60R из 41-й эскадрильи Helicopter Maritime Strike выполнял тренировочный полёт 11 января в 18:40 (05:40 по московскому времени).

Потерпевший крушение вертолёт рухнул в воду, к нему экстренно подоспела спасательная лодка. Все шестеро членов экипажа, находившихся на борту, остались в живых.


В настоящий момент проводится расследование по факту случившегося.

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#крушение
#вертолёт
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Суд взыскал с компании шефа Ивлева более полумиллиона рублей
Суд взыскал 664 тыс рублей с компании шефа Константина Ивлева
12 января 2024, 11:46

Фото: iStock/Zolnierek

Более полумиллиона рублей взыскали с компании шефа Константина Ивлева за перформанс с гигантским рулетом и парад еды. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Организаторы гастрофестиваля «Да, шеф», который состоялся в Екатеринбурге в июле, через суд доказали, что компания Ивлева не доплатила им за оказанные услуги.

Так, екатеринбургская организация привлекла к проведению гастрофестиваля завод «Русагро», который занимается производством майонеза, с использованием которого был приготовлен рулет весом 41 килограмм, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме того, организаторы занимались проведением мастер-классов, оформлением площадки, поиском персонала, в том числе фотографов, музыкантов, декораторов и грузоперевозчиков.

В итоге компания через Арбитражный суд Москвы смогла доказать, что организация Константина Ивлева должна доплатить за оказанные услуги 665 тысячи рублей. На это у компании шефа теперь есть 15 дней.

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#суд
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#услуги
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#фестиваль
#гастрономия
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В Ставропольском крае школьник скончался после курения вейпа
12 января 2024, 11:44

Фото: istockphoto/AND-ONE

Тело восьмиклассника обнаружили на земляном полу в нежилой хозпостройке хутора Саратовский в Ставропольском крае.
Рядом с трупом были найдены рюкзак с тетрадями и вейп, пишет РЕН ТВ.

По предварительной версии, причиной смерти школьника могло стать отравление неустановленным веществом и переохлаждение.

Труп мальчика отправлен на экспертизы, которые установят точную причину смерти школьника.

Подросток не состоял на учете в ПДН и воспитывался в полной семье.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы обнаружен труп женщины в строительном мешке. Об этом сообщает столичный Следственный Комитет. Согласно сообщению, 12 января возле многоквартирного жилого дома на улице Парковая найдено тело женщины в строительном мешке уточняется, что на трупе обнаружены признаки насильственной смерти.

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#дети
#школьник
#происшествие
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Мать, выгнавшая ребенка на улицу без обуви в мороз, объяснила свой поступок
В Екатеринбурге мать выгнала ребёнка на улицу из-за собаки
12 января 2024, 11:34

Фото: istockphoto/Dreef

Жительница Екатеринбурга, отправившая ребенка на мороз без обуви, объяснила обстоятельства случившегося.
Telegram-канал Ural Mash пишет, что мальчик очень любит гулять со своей собакой. Ребёнок хотел вывести ее погулять, когда на улице было -23 градуса. Женщина была против прогулки, и, чтобы показать, каково будет псу на холоде, вывела сына на улицу без обуви.

Напомним, в Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный заметили босого мальчика, плачущего от холода, который выгуливал собаку вместе с мамой. Об этом пишет Телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

«Добрый вечер, наблюдала только что картину: по улице Чемпионов, 15 мать с босым ребенком, который плачет от холода и хватается за ноги, выгуливали собаку. Мальчишку жалко», — цитирует издание слова одного из очевидцев.
При этом женщина шла рядом и кричала на сына матом за то, что он слишком долго выгуливает собаку.

В данный момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об истязании несовершеннолетнего.

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#ребёнок
#дети
#родители
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Бастрыкин поставил на контроль дело десятимесчного младенца, умершего в Тюмени
12 января 2024, 11:15

Фото: kremlin.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле по факту смерти десятимесчного младенца, который скончался в тюменской больнице, об это мсообщили в Telegram-канале инфоцентра СК.
В вдеомстве сообщили, что в социальных сетях и средствах массовой информации появилась новость о смерти десятимесячного ребёнка в тюменской больнице в декабре 2023 года.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Тюменской области Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — прокомментировали ситуацию в инфоцентре.

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#ск рф
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#младенец
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#больница
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ВСУ сбросили дрон на автомобиль скорой помощи в ДНР, два человека погибли
12 января 2024, 11:01

Фото: iStock/Motortion

Вооружённые силы Украины нанесли удар по автомобилю скорой помощи в ДНР, два человека погибли, об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале.
Трагедия произошла в посёлке городского типа Гольмовский Донецкой Народной Республики.

«Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины», — сообщается в публикации главы города.

В результате украинской атаки погибли фельдшер и сотрудник энергокомпании. Три медицинских работника получили травмы разной степени тяжести.

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#погибшие
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Мертвую женщину в строительном мешке обнаружили на востоке Москвы
12 января 2024, 10:56

Фото: iStock/Motortion

На востоке Москвы обнаружен труп женщины в строительном мешке. Об этом сообщает столичный Следственный Комитет.
Согласно сообщению, 12 января возле многоквартирного жилого дома на улице Парковая найдено тело женщины в строительном мешке уточняется, что на трупе обнаружены признаки насильственной смерти.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи московского СК. Они пытаются выяснить детали произошедшего и напасть на след предполагаемого убийцы. Они допрашивают возможных свидетелей, а также изучают камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что после коммунальной аварии в одной из квартир Климовска обнаружили мумифицированный труп женщины. 10 января коммунальные службы отправились на обход по квартирам, чтобы проверить исправность работы коммуникаций после ЧП. В одной из квартир им никто не открывал дверь. К тому же, выяснилось, что за жильё никто не платил на протяжении многих лет. Там и был обнаружен мумифицированный труп.

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#ск
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Следствие запросило арест Сергея Удальцова
12 января 2024, 10:56

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Следствие запросило арест лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Соответствующее ходатайство передано в Басманный суд Москвы.

Отмечается, что время рассмотрения ходатайства о заключении под стражу Удальцова в данный момент ещё не назначено.

Днём ранее сообщалось, что в отношении Удальцова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Такие меры были приняты после поста, опубликованного обвиняемым в Telegram. Также 11 января в квартиру активиста прибыли сотрудники правоохранительных органов и произвели обыск.

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#террористы
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ФСБ задержала россиянина, собиравшего секретные данные для спецслужб Польши
Задержан житель Пензенской области, пытавшийся передать Польше секретные данные
12 января 2024, 10:31

Фото: iStock/BrianAJackson

В Пензенской области задержан сотрудник режимного предприятия мужчина, который собирал данные для спецслужб Польши, за это он просил оказать помощь в переезде за рубеж. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что мужчина самостоятельно связался с представителем спецслужб Польши и предложил ему передать секретную информацию со своего предприятия в обмен на помощь в переезде на ПМЖ. Таким образом, подозреваемый планировал передать иностранному государству данные об объемах производства предприятия в рамках гособоронзаказа.

Мужчина задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Журналиста Андрея Серафимова объявили в федеральный розыск
12 января 2024, 10:30

Фото: iStock/???? ??????

Журналиста Андрея Серафимова объявили в федеральный розыск, следует из базы розыска МВД России.
Ранее сообщалось, что в отношении Серафимова было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к деятельности, которая направлена против безопасности государства.

Андрей Серафимов в 2018-2019 годах занимал пост руководителя аппарата регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия Единой России» в Тульской области, а также был сотрудником центрального штаба партии.

Начиная с 2019 года журналист сотрудничал в изданиями «Медуза»* и «Новая газета – Европа»*.

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*признаны в России нежелательными организациями
**признан Минюстом РФ иноагентом
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