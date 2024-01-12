Американский военный веролёт разбился у берегов Калифорнии

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Американский военный веролёт потерпел крушение недалеко от Сан-Диего, об этом сообщает NBC News.
О происшествии телекомпании рассказала представитель командующего авиабазы ВМС Северный остров в Коронадо Бет Тич. По её словам, вертолёт ВМС США MH-60R из 41-й эскадрильи Helicopter Maritime Strike выполнял тренировочный полёт 11 января в 18:40 (05:40 по московскому времени).
Потерпевший крушение вертолёт рухнул в воду, к нему экстренно подоспела спасательная лодка. Все шестеро членов экипажа, находившихся на борту, остались в живых.
В настоящий момент проводится расследование по факту случившегося.
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Потерпевший крушение вертолёт рухнул в воду, к нему экстренно подоспела спасательная лодка. Все шестеро членов экипажа, находившихся на борту, остались в живых.
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Евгения Парфентьева