«Не заводится»: Пассажиры «Уральских авиалиний» 4 часа не могут вылететь из Махачкалы

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Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» уже четвёртый час не могут вылететь из Махачкалы в Москву, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, рейс U6 452 Махачкала — Москва должен был вылететь в 15:00. Вылет сперва отложили на два часа, а затем признались, что не уверены, когда самолёт сможет взлететь.
Как сообщил пассажирам командир воздушного судна, самолёт не может взлететь из-за поломки двигателя — он не заводится.
Многие находившиеся на борту запаниковали и пожелали покинуть салон самолёта. В результате, 15 человек выпустили, остальные же остались ждать, когда судно всё таки починят.
В настоящий момент исправность самолёта проверяют специалисты.
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Как сообщил пассажирам командир воздушного судна, самолёт не может взлететь из-за поломки двигателя — он не заводится.
В настоящий момент исправность самолёта проверяют специалисты.
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Евгения Парфентьева