Небывалая поддержка по всему миру: какие известные личности поддержали Павла Дурова

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Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции вызвал волну поддержки по всему миру, заявил французский журналист Гийом Гралле в эфире телеканала France 24.
«Мы наблюдаем волну возмущения по всему миру: конечно, в России, как вы только что отметили, но также и в США, где Павлу Дурову выражают небывалую поддержку», — отметил Гралле.В качестве примера он привел реакцию таких известных личностей, как американский миллиардер Илон Маск, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком и создатель стартап-инкубатора Y Combinator Пол Грэм.
Гралле подчеркнул, что если дело Дурова примет обвинительный оборот, то можно ожидать еще более бурной реакции со стороны мировой общественности. "Если Павел Дуров — чего мы пока не знаем — окажется за решеткой, это может вызвать такую же масштабную реакцию, как недавняя история с Джулианом Ассанжем", — добавил журналист.
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Елена Перлова