Американского военного заподозрили в изнасиловании

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Очередной военнослужащий США, дислоцированный в Японии, подозревается в совершении сексуального насилия в отношении жительницы префектуры Окинава, где расположено большинство американских военных баз. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в ноябре 2024 года морпех, имя которого пока не разглашается, напал на незнакомую девушку и причинил ей телесные повреждения. После инцидента японка обратилась в правоохранительные органы. В среду стало известно, что материалы дела были переданы в прокуратуру.
С февраля 2023 года по май 2024 года на Окинаве произошло несколько инцидентов сексуального характера с участием американских военных, о которых стало известно только в конце июня 2024 года. Администрация префектуры не была уведомлена о происшествиях, что вызвало критику со стороны губернатора Дэнни Тамаки. Центральные власти объяснили это необходимостью защиты персональных данных. В результате инцидентов была пересмотрена процедура информационного обмена между правительством, полицией и префектурой. Администрация теперь будет оперативно информироваться.
Окинава принимает 74% всех американских баз в Японии, несмотря на то, что занимает лишь 0,6% ее территории.
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С февраля 2023 года по май 2024 года на Окинаве произошло несколько инцидентов сексуального характера с участием американских военных, о которых стало известно только в конце июня 2024 года. Администрация префектуры не была уведомлена о происшествиях, что вызвало критику со стороны губернатора Дэнни Тамаки. Центральные власти объяснили это необходимостью защиты персональных данных. В результате инцидентов была пересмотрена процедура информационного обмена между правительством, полицией и префектурой. Администрация теперь будет оперативно информироваться.
Окинава принимает 74% всех американских баз в Японии, несмотря на то, что занимает лишь 0,6% ее территории.
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Дарья Осипова