Похищенный в Грузии россиянин обнаружен мертвым в реке Накра, обвиняемых нашли

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Бизнесмен, похищенный в Грузии, обнаружен мертвым в реке Накра, заявили журналистам в республиканском МВД. Правоохранители уточнили, что обвиняемые по делу уже задержаны.
«Чтобы скрыть преступление, обвиняемые позже бросили тело в реку и скрылись», — пояснили в ведомстве.По данным полиции, все произошло накануне в воскресенье, 5 января. Фигуранты напали на семью из России. Злоумышленники перегородили путь и, пригрозив оружием, увезли мужчину. Семейная пара следовала из Зугдиди в Местию.
Задержанные могут получить до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.
Перед этим стало известно, что исчезнувшего во время отдыха предпринимателя ищут уже месяц.
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Никита Кротов