«Сказал снимать штаны»: отчим из Тюмени 9 лет насиловал падчерицу, за что родная мать наказала девочку

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9-летнее насилие над девочкой из Тюмени закончилось полной безнаказанностью ее отчима. Мужчина вышел на свободу в зале суда и вернулся в семью. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Новый член семьи
Олеся жила с мамой счастливой жизнью в квартире на окраине Тюмени до тех пор, пока в ее жизни не появился новый избранник матери — Сергей. В далеком 1999 году мужчина стал жить с семьей на правах отца. Тогда юной Олесе было всего 6 лет. По ее словам, мужчина почти не имел работы, а деньги тогда зарабатывала ее мать. Женщина часто была в командировках, а отчим много времени проводит с девочкой.
«Мама уехала в командировку, а он в тот же вечер сказал мне, что нужно помыться. Повел в ванную, раздел и начал меня мыть», — вспоминает Олеся в интервью изданию 72.ru.
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После того как мать узнала про этот эпизод с ванной, отругала девочку — за то, что та позволяет себя мыть взрослому мужчине. Однако это было только начало. В отсутствие матери отчим развлекал малышку странными играми. Олеся рассказала, что во время игр Сергей необычно обнимал ее и просил трогать карманы его брюк.
Когда девочке исполнилось 7 лет Сергей придумал альтернативное наказание. Вместо ударов ремнем отчим заставлял маленькую Олесю раздеваться и вставать на четвереньки. Девочка ничего не понимала и очень боялась ударов ремнем, поэтому соглашалась на «другое наказание».
Наказания менялись с возрастом девочки
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Странные игры с ребенком продолжались постоянно на протяжении долгих лет. В 2004 году семья перебралась жить в загородный дом и вместе с ними почти год жил родной брат матери. Этот год был затишьем в жизни Олеси. Но после переезда родственника жены, отчим принялся заниматься воспитанием девочки с большим энтузиазмом.
«Весной 2006 года я взяла наушники без спроса. Он решил меня наказать. Сказал снимать штаны. Я сняла, а мне 13 лет и у меня уже признаки полового созревания. Тогда он сказал: «Уже можно наказывать по-другому», — делится девушка.
Заметив, что его падчерица выросла, Сергей начал склонять её к более интимным отношениям. Тринадцатилетняя девочка осознавала, что над ней совершается насилие, но не знала, к кому обратиться за помощью.
«В тот момент я боялась и маму, и отчима. Я не знала, что мне делать и куда бежать. Каждое его действие со мной вызывало дикий страх. Я реву взахлеб, трогаю его половой орган, а его это не останавливает. На лице никогда не было эмоций. В 14 лет он прямо говорил: «Я взрослый, мне поверят, а тебе, если расскажешь, никто тебя даже слушать не станет». Угрожал, что меня отправят в психушку», — рассказывает Олеся.
Суд
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После совершеннолетия Олеся смогла навсегда уехать из семьи. К тому моменту у матери и отчима родилась еще одна дочь. Олеся начала волноваться за сестру и наконец решилась рассказать о своей истории правоохранительным органам. Во время расследования Сергей так и не признал своей вины, и как обещал, во всем обвинил падчерицу, утверждая, что та просто клевещет на него из-за старых обид.
В конце 2022 года состоялся суд над отчимом Олеси. Сергею вменяли преступления особой тяжести по статьям 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 135 УК РФ (развратные действия). Суд признал 51-летнего Сергея виновным в совершении действий сексуального характера в отношении своей падчерицы. Однако ввиду того, что у этих преступлений имеется срок давности (15 лет), отчима-педофила суд освободил в зале заседания и он снова вернулся в семью.
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