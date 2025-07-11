Американца, подозреваемого в убийстве россиянки и её дочери, доставили в Рим

11 июля 2025, 16:41

Фото: iStock/Gennaro Leonardi

Самолёт с американцем Фрэнсисом Кауфманном, которого подозревают в убийстве россиянки Анастасии Трофимовой и их общей дочери, приземлился в аэропорту Рима. Об этом пресс-служба итальянской полиции сообщила в беседе с РИА Новости.