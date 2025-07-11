Американца, подозреваемого в убийстве россиянки и её дочери, доставили в Рим
Самолёт с американцем Фрэнсисом Кауфманном, которого подозревают в убийстве россиянки Анастасии Трофимовой и их общей дочери, приземлился в аэропорту Рима. Об этом пресс-служба итальянской полиции сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что рейсом ВВС Италии мужчину доставили из Афин в Рим, где его поместят в тюрьму «Ребиббиа». Там он будет пребывать в отделении для арестованных с психическими заболеваниями. Мужчину перевели из тюрьмы в Греции, где он разгромил камеру.
На следующей неделе, как пишет газета Corriere della Sera, Кауфманн будет допрошен и пройдёт текст ДНК для установления отцовства убитой девочки.
Напомним, что в начале июня в одном из крупных парков Рима были найдены тела женщины и годовалой девочки. По подозрению в их убийстве начался розыск мужчины, которого видели в этом же парке с младенцем за несколько дней до обнаружения тел. После совершения преступления Кауфманн уехал в Грецию, где был задержан местными правоохранительными органами.
Задержанным оказался гражданин США Фрэнсис Кауфманн, который в 2019 году сменил имя на Рексал Форд и выдавал себя за режиссёра и кинопродюсера. С Анастасией Трофимовой он познакомился на Мальте в 2023 году, куда девушка приехала учиться. В июне 2024 года у них родилась дочь Андромеда. Последние недели перед трагической гибелью мать и дочь ночевали в палатке в парке. Следы ДНК Кауфманна были обнаружены на спальном мешке Трофимовой.
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