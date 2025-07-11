Мужчина растлевал трёхлетнюю девочку, пока был в гостях у её родителей
Мужчина растлевал трёхлетнюю девочку, когда был в гостях у её родителей. Об этом пишет РЕН ТВ.
Отмечается, что коллега сожителя матери ребёнка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал трогать девочку за интимные места. Под предлогом игры он сажал её к себе на колени, гладил и обнимал.
Мать ребёнка заметила странное поведение гостя и указала ему на это. Однако в ответ получила лишь обвинение в том, что она видит то, чего нет.
Однако последней каплей стало желание мужчины переночевать с девочкой на одном диване за закрытыми дверями. После этого заявления отчим выгнал коллегу из дома.
После произошедшего девочка несколько раз говорила маме о действиях мужчины, указывая на интимные места. Тогда женщина приняла решение обратиться в полицию.
Подозреваемого задержали. Он полностью признал свою вину. В отношении педофила возбуждено уголовное дело.
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